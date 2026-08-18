Ernteausfälle wegen der Dürre
Landwirtschaft im Klimastress

Die Trockenheit verursacht Millionenschäden in der Landwirtschaft. Während die Branche staatliche Hilfen fordert, wächst der Druck auf die Bauern, mehr Klima- und Naturschutz zu betreiben.

    Ein Mähdrescher fährt im Hitzeflimmern bei der Getreideernte in einer großen Staubwolke über ein Weizenfeld.
    Mähdrescher im Einsatz: Die Landwirte fordern wegen Ernteausfällen weitere staatliche Hilfen. (picture alliance / Jens Büttner)
    Die Landwirtschaft in Deutschland leidet unter den Auswirkungen anhaltender Trockenheit und Dürreperioden. Landwirte rechnen mit deutlichen Ernteausfällen – und fordern Soforthilfen von der Politik.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Die Branche ist von den Folgen des Klimawandels unmittelbar betroffen. Gleichzeitig verursacht gerade die konventionelle Landwirtschaft klimaschädliche Emissionen, die die Erderwärmung weiter vorantreiben.
    Ein Weg, diese Folgen einzudämmen, ist ein Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Natur- und Klimaschutz. Doch in Teilen der Branche wird Klimaschutz allenfalls zögerlich betrieben.

    Inhalt

    Ernteausfälle - aber die Versorgung ist sichergestellt

    Landwirte haben aufgrund der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr bisher vergleichsweise wenig geerntet. Der Deutsche Bauernverband spricht von einer „unterdurchschnittlichen Ernte“, vor allem bei Weizen und Raps. Er rechnet insgesamt mit einer Erntemenge von 41,9 Millionen Tonnen – nach 45 Millionen Tonnen im Jahr 2025.
    Betroffen von Ernteeinbußen ist insbesondere Süddeutschland. Zudem werden dort Futtermittel wie Gras und Heu für Rinder knapp.
    Ein Acker aus Vogelperspektive. Ein Rübenroder hebt Zuckerrüben aus dem Boden, daneben fährt ein Traktor mit Anhänger, der die geernteten Rüben aufnimmt.
    Ein Acker aus Vogelperspektive. Ein Rübenroder hebt Zuckerrüben aus dem Boden, daneben fährt ein Traktor mit Anhänger, der die geernteten Rüben aufnimmt.

    EU-Agrarreform 2028Streit um die Zukunft der Agrarförderung
    Nach Angaben des Deutschen Raiffeisenverbands sind seit Mitte Juni rund drei Millionen Tonnen Getreide und Raps durch Hitze und Dürre verlorengegangen – ein Verlust von etwa 600 Millionen Euro. Auch bei Herbstfeldfrüchten werden Ernteeinbußen erwartet.

    Brot wird vermutlich nicht teurer

    Die Versorgung gerade mit Getreide sei derzeit aber sichergestellt, sagt DRV-Vorstand Philipp Spinne: Der Getreideverbrauch in Deutschland liege bei etwa 40 Millionen Tonnen pro Jahr und sei damit durch die Ernte gedeckt.
    Spinne erwartet keine steigenden Preise für Brot. Preisentscheidende Faktoren für Backwaren seien eher Lohn- oder Energiekosten.
    Um die Landwirte zu entlasten, fordert der Deutsche Bauernverband zusätzliche Hilfen, unter anderem eine Aufstockung der Beihilfen für Düngemittel von 60 auf 180 Millionen Euro. Zudem verlangt der Verband eine Senkung der Dieselsteuer bis zum Spätherbst.
    Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
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    ErnteverlusteRaiffeisenverband: Schwankungen fordern die Logistik heraus

    12:28 Minuten14.08.2026

    Opfer und Verursacher: die Doppelrolle der Landwirtschaft

    Die Landwirtschaft ist einerseits Opfer des Klimawandels und leidet unter Wetterextremen wie Dürre oder Starkregen. Andererseits trägt sie unter anderem durch den Ausstoß von Treibhausgasen zur Erderwärmung bei.
    Dem Umweltbundesamt zufolge verursachte die Landwirtschaft 2025 rund 53,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO₂ )-Äquivalente. Zu den wichtigsten Treibhausgasen zählen dabei Methan und Lachgas. Letzteres entsteht vor allem durch den Einsatz von Kunstdüngern und Gülle aus der Tierhaltung. Methan wiederum entsteht beispielsweise durch Verdauungsprozesse bei Wiederkäuern.

    Beim ökologischen Umbau gebremst

    Klimafreundlicher zu wirtschaften, ist daher eine große Aufgabe in der Landwirtschaft. Gerade der Deutsche Bauernverband, der konventionell arbeitende Landwirte vertritt, hat jedoch in den vergangenen Jahren beim ökologischen Umbau der Landwirtschaft eher gebremst.
    Als Begründung wird angeführt, Klima- und Naturschutzmaßnahmen belasteten die Landwirte. Pläne der Vorgängerregierung, bei den Subventionen für Agrardiesel zu sparen, sorgten für massive Proteste. Sie richteten sich auch gegen Vorgaben für Tierwohl und mehr Umweltschutz. Auch beklagt der Bauernverband, dass Umweltauflagen in Deutschland oft strenger ausgelegt werden als in anderen EU-Ländern.

    Wie die EU-Subventionspolitik Klimaschutz behindert

    Zudem hindert die EU-Subventionspolitik für die Landwirtschaft indirekt den Umweltschutz. Denn jeder förderfähige landwirtschaftliche Betrieb erhält pro Hektar und Jahr eine Basisprämie. Je mehr Hektar Acker oder Grünland ein Betrieb hat, desto mehr Direktzahlungen erhält er also.
    Dieses Flächenprämien-Prinzip steht in der Kritik. Denn landwirtschaftliche Betriebe, die Beiträge zum Umwelt- und Naturschutz leisten und auf klimaresiliente und biodiversitätserhaltende Anbaumethoden umstellen, werden dadurch benachteiligt. Eine Landwirtschaft, die Klima- und Naturschutz betreibe, müsse sich lohnen, sagt der Milchbauer Ottmar Ilchmann. Das Flächenprämien-Prinzip sei für viele dieser Landwirte entmutigend.
    Kühe auf einer trockenen Wiese
    Kühe auf einer trockenen Wiese

    ErnteausfälleLandwirt fordert mehr Klimaschutzmaßnahmen

    12:30 Minuten15.08.2026
    Umweltpolitiker kritisieren die Forderungen aus dem Bauernverband. Die Verbilligung von Agrardiesel verschärfe die Klimakrise langfristig, sagt beispielsweise Schleswig-Holsteins Umwelt- und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Die Landwirtschaft müsse endlich nachhaltig aufgestellt werden.

    Was langfristig hilft: Umbau der Landwirtschaft

    Der Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Klimaresilienz und klimafreundlichen Methoden ist eine komplexe  Aufgabe. Zahlreiche Maßnahmen greifen dabei ineinander. Dazu zählen politische Vorgaben zum Umwelt- und Klimaschutz ebenso wie die gezielte Förderung klimafreundlichen Ackerbaus.
    Zu den wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen zählen unter anderem:
    • die Senkung der Stickstoffüberschüsse aus der Düngung
    • die Minderung der Methan- und Lachgasemissionen
    • eine höhere Energieeffizienz 
    • der Ausbau des Ökolandbaus
    Dazu gehört auch eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft. Deren Wasserbrauch ist sehr hoch. Eine präzisere Bewässerung und besserer Bodenschutz könnten ihn senken.  
    Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
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    LandwirtschaftErnteausfälle und Klimaanpassung

    03:29 Minuten14.08.2026
    Als wirksame Klimaschutzmaßnahme gilt auch die Wiedervernässung von Mooren. Moorböden können eine große Menge an Treibhausgasen speichern. Die Schonung von Mooren oder auch die Stilllegung von Flächen werden bereits gefördert.
    Landwirte können zudem selbst Maßnahmen ergreifen, etwa indem sie trockenheitsresistentere Sorten anbauen. Ein weiteres Beispiel ist der sogenannte Humusaufbau. Er gilt als wirksame Methode, um CO₂ der Atmosphäre zu entziehen. Dabei werden Felder oder Weiden so bearbeitet, dass die Böden mehr Humus aufbauen. Die CO₂ -reduzierenden Effekte zeigen sich allerdings erst langfristig.
    Onlinetext: Catherine Shelton / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen