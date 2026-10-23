Das Außenministerium in Wien (Votava/dpa)

Das Außenministerium in Wien teilte mit, sie hätten Tätigkeiten ausgeübt, die ‌mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar seien. Sie seien ​daher zu unerwünschten Personen erklärt worden und ​müssten Österreich verlassen.

Grundlage der Maßnahmen ‌seien Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden. Weitere Details zu den Gründen für die Ausweisung nannte ‌das Ministerium ‌nicht.

Drei der Diplomaten sind laut der Mitteiltung bei der russischen Botschaft in Wien akkreditiert, ein weiterer gehöre der Delegation seines Landes bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.