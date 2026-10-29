Ukraine-Krieg
Oleschky-Waffenruhe: Ukrainer und Russen bereiten Evakuierung vor

Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält weiter.

    Ein Mann überquert in Oleschky in der Region Cherson eine Straße. Man sieht ihn durch ein Netz.
    Zivilist in Oleschky. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)
    Die Ukraine und Russland bereiten die bisher größte gemeinsame Hilfsaktion seit Kriegsbeginn im Februar 2022 vor. Zur Schaffung eines sicheren Korridors werden Minen beseitigt und entschärft. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lubinez verbreitete ein Video davon, wie er mit einem russischen Beamten Seite an Seite geht.
    Die Menschen aus Oleschky sollen am Samstag die Stadt verlassen können. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten.

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    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.