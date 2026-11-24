Bundestag - Haushaltswoche (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der Haushalt beinhalte Schulden, aber keine Reformen, sagte er als Redner der größten Oppositionsfraktion. Der Grünen-Abgeordnete Schäfer bemängelte, es gebe weder eine solide Haushaltsführung noch eine zielgenaue Entlastung. Die Bundesregierung betreibe Flickschusterei.

Der SPD-Haushaltspolitiker Rudolph erklärte hingegen, man habe verhindert, dass Familien und Kinder wichtige Leistungen verlören. Der CDU-Abgeordnete Middelberg verwies auf Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung. In jedem Ressort werde ein Prozent des Etats eingespart, sagte er. Auch bei Finanzhilfen und Steuervergünstigungen werde gekürzt.

Der von Finanzminister Klingbeil aufgestellte Etatplan sieht Rekordausgaben von rund 561 Milliarden Euro vor. Dabei sind etwa 210 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant. Endgültig beschlossen werden soll der Haushalt dann am Freitag.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.