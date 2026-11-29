Wähler holen sich in einem Wahllokal in Madrid ihre Stimmzettel ab. (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

Die Stimmlokale öffneten um 9.00 Uhr unserer Zeit und schließen um 20.00 Uhr. In den darauf folgenden Stunden werden erste Teilergebnisse erwartet.

In Umfragen liegen die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die rechtsgerichtete Vox vorn, die in einigen Regionen bereits Koalitionen gebildet haben. Dem seit acht Jahren regierenden Ministerpräsidenten Sánchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten PSOE droht der Machtverlust.

Regulär wäre in Spanien erst im kommenden Sommer ein neues Parlament gewählt worden. Sánchez hatte die Wahl jedoch früher angesetzt, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit erhalten hatten. Zur Wahl aufgerufen sind fast 39 Millionen Spanier.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.