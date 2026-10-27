"Erkennen Ergebnis an"

Die Partei von Flávio Bolsonaro hat den Sieg von Amtsinhaber Lula da Silva bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien anerkannt. (AFP / SERGIO LIMA)

Die rechtsgerichtete "Liberale Partei" teilte mit, man erkenne das vom Obersten Wahlgericht verkündete Ergebnis an. Dessen ungeachtet müssten die vorgebrachten Bedenken angemessen geklärt werden. Flávio Bolsonaro hat seine Niederlage bislang nicht eingestanden. Er kritisiert, dass ein Gericht die Stimmabgabe am Wahltag um zwei Stunden verlängert hatte. Unterstützung erhielt er von US-Präsident Trump. Dieser bezeichnete die Abstimmung als manipuliert, legte aber keine Belege für seine Behauptung vor.

Das Oberste Gericht in Brasilien ordnete inzwischen an, dass Flávio Bolsonaro das Land nicht verlassen darf. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, unter anderem im Zusammenhang mit Sportwetten.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.