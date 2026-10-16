78. "Deutschlandtag" der Jungen Union: Johannes Winkel, JU-Vorsitzender (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Viele Parteimitglieder seien in den vergangenen Monaten in eine gewisse Resignation verfallen, betonte Winkel, CDU. Er bewirbt sich erneut als Vorsitzender. Als Gastredner will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst (CDU) zu den Delegierten sprechen.

Die jährliche Konferenz der Jungen Union findet vor dem Hintergrund zahlreicher Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition in Berlin statt. Im vergangenen Jahr hatte sich die JU gegen das Rentenpaket von Union und SPD gestellt. Seitdem hat Bundeskanzler Merz in seiner Partei vor allem durch die Niederlagen bei den Landtagswahlen im September an Autorität verloren.

Der CDU-Vorsitzende will am Samstag eine Rede auf der Tagung halten. Zuvor wird Digitalminister Wildberger (CDU) zu den Delegierten sprechen. Dabei geht es um einen Leitantrag, über den die Junge Union beraten will, mit dem Titel "Lust auf Zukunft – Deutschland zum KI-Anwendungsweltmeister machen". Zum Abschluss des Treffens am Sonntag wird CSU-Chef Söder erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.