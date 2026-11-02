"GenZ regelt"

Er wisse nicht, ob vor allem gewaltbereite linke und migrantische Gruppen die treibenden Kräfte gewesen seien, wie es Dobrindt erklärt habe, machte Pistorius im ZDF deutlich. Zudem hinterfragte Pistorius, was unter "migrantischen Gruppen" überhaupt zu verstehen sei und ob das auch deutsche Staatsangehörige etwa in dritter Generation einschließe. Wo höre man auf, das zu unterscheiden, fügte er hinzu. Solche Ansätze führten in die falsche Richtung. Klar sei, es habe Extremisten gegeben. Es seien Straftäter und Kriminelle, die Polizisten angegriffen und verletzt sowie schwere Sachbeschädigungen begangen hätten. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Bünger, kritisierte, dass Dobrindt die Herkunft mutmaßlicher Täter in den Mittelpunkt stelle, sei unerträglich. Mit seinen Aussagen bediene er - vermutlich sogar wider besseren Wissens - rassistische Ressentiments.
Der Bundesinnenminister von der CSU hatte erklärt, es habe friedliche Demonstrationen gegeben, die von "gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten" gekapert worden seien. Bei den Krawallen wurden zahlreiche Polizisten verletzt. Es gab Sachbeschädigungen und Plünderungen. Hunderte Personen kamen vorübergehend in Gewahrsam.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.