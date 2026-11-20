Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht Polen. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Nur wer rede, könne am Ende zu Ergebnissen kommen.Wenn Putin jetzt erste Signale sende und eine Einladung an die Europäer nach Moskau ausspreche, dann sei dies in jeder Hinsicht zu begrüßen, betonte Pistorius. In jedem Fall müsse der Wille ⁠zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand sichtbar werden. Es dürfe ⁠nicht dazu kommen, dass Gespräche in die Länge gezogen ⁠würden und womöglich nur Fassade seien, während das ‌Sterben in der Ukraine über diesen Winter und darüber hinaus weitergehe, erklärte der Verteidigungsminister.

Bundeskanzler Merz hatte gestern nach dem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin betont, Gespräche mit Russland sollten ausschließlich auf neutralem Boden stattfinden und nicht in Moskau. Bundesaußenminister Wadephul rechnet noch vor Weihnachten mit weiteren Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.