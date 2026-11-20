Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht Polen. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Wenn Putin jetzt erste Signale sende und eine Einladung an die Europäer nach Moskau ausspreche, dann sei dies in jeder Hinsicht zu begrüßen, betonte Pistorius. In jedem Fall müsse der Wille ⁠zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand sichtbar werden. Am Mittag schränkte der Minister jedoch ein, die Kriegsführung Putins spreche derzeit nicht für echte Verhandlungsbereitschaft. Moskau als Gesprächsort lehnte Pistorius ab. Dass die russische Hauptstadt dafür nicht der Ort der Wahl sei, spreche für sich selbst. Zunächst hatte Pistorius gesagt: "Eine ⁠Einladung nach ⁠Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche ⁠Signal."

Bundeskanzler Merz hatte gestern nach dem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin betont, Gespräche mit Russland sollten ausschließlich auf neutralem Boden stattfinden und nicht in Moskau. Bundesaußenminister Wadephul rechnet noch vor Weihnachten mit weiteren Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.