Entschuldigung für eine harte Äußerung: Boris Pistoriu (Ansgar Haase/dpa)

Pistorius hatte kürzlich Kritik Colbys an ukrainischen Langstreckenangriffen auf russisches Gebiet als - Zitat - "ziemlich dumm" bezeichnet. Dazu sagte der SPD-Politiker nun, er habe seine Wortwahl schon kurz nach seiner Äußerung ⁠nicht passend gefunden. Deswegen habe er sich bei Colby bereits per Telefon persönlich entschuldigt. Dabei habe er aber auch noch einmal deutlich gemacht, dass die beiden Regierungen bei dem Thema ​unterschiedliche Auffassungen verträten.

Der US-Verteidigungsstaatssekretär Colby ​hatte am Dienstag bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Brüssel ukrainische Attacken weit hinter der Grenze Russlands als kontraproduktiv kritisiert. Pistorius, aber auch NATO-Generalsekretär Rutte und die britische Regierung hatten dagegen argumentiert, kritikwürdig seien vielmehr die russischen Angriffe gegen die ukrainische Bevölkerung und Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.