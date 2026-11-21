Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung sagte im Deutschlandfunk , Russland wolle eine Atmosphäre der Beunruhigung in dem Land schaffen. Die Regierung in Warschau hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Gestern Morgen waren nach Angaben der polnischen Regierung während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte, es handele sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.
In Polen findet derzeit das erste Militärmanöver der sogenannten Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll geübt werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.