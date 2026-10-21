Wie die Anti-Terror-Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 24-jährigen Briten und einen 25-Jährigen, der außer der britischen auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt. Die Polizei hatte Ende September nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten Militärstützpunkt Fairford drei verdächtige Lieferwagen entdeckt und sieben Personen festgenommen. Sie wurden kurze Zeit später wieder freigelassen.
Premierminister Burnham hatte im Parlament von Anschlagsplänen gesprochen, hinter denen mit großer Wahrscheinlichkeit der Iran stecke.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.