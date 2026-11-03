Gewalt bei Gen-Z-Protesten

Andreas Roßkopf, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für die Bundespolizei (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Dobrindt hatte erklärt, dass unter anderem junge Männer aus dem "migrantischen Milieu" randaliert hätten. Dazu sagte der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, Roßkopf, viele Kollegen hätten in ihren Berichten genau diese Tätergruppe bestätigt. Es sei unverständlich, dass manche Politiker dies beschönigen wollten. Auch CDU-Generalsekretärin Hoppermann verteidigte die Äußerungen des Bundesinnenministers.

Unter anderem Verteidigungsminister Pistorius hatte die Zuordnung durch Dobrindt dagegen als zu unpräzise in Frage gestellt. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt und die Union fänden Sündenböcke, um Demonstrationen zu stigmatisieren. Junge Menschen seien unabhängig von ihrer Herkunft unzufrieden mit der Politik.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.