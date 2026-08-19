Ein entsprechendes Dekret wurde auf der Internetseite des Präsidenten veröffentlicht. Ein Grund wurde nicht genannt. Kurz zuvor hatten die Antikorruptionsbehörden des Landes mitgeteilt, dass sie Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen eine Gruppe führen, der auch eine stellvertretende Leitungsperson des Präsidialamtes angehört.
Parlament stimmt für neuen Verteidigungsminister Chmara
In Kiew stimmte das ukrainische Parlament der Ernennung von Generalmajor Chmara zum neuen Verteidigungsminister zu. Für ihn stimmten 312 Abgeordnete, notwendig waren mindestens 226 Stimmen. Selenskyj hatte Chmara zum kommissarischen Minister ernannt, nachdem er im Juli den bisherigen Amtsinhaber Fedorow entlassen hatte. Die Entscheidung war in der ukrainischen Öffentlichkeit teils auf Kritik gestoßen.
Fedorow gilt mittlerweile als Kritiker Selenskys. Der frühere Verteidigungsminister sprach sich nun für Neuwahlen auch in Zeiten des russischen Angriffskrieges aus.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.