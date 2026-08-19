Die ukrainische Präsidialamtschefin Iryna Mudra wurde entlassen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Wiktor Dabkowski)

Ein entsprechendes Dekret wurde auf der Internetseite des Präsidenten veröffentlicht. Ein Grund wurde nicht genannt. Kurz zuvor hatten die Antikorruptionsbehörden des Landes ⁠mitgeteilt, ⁠dass sie Ermittlungen ⁠wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen ⁠eine Gruppe führen, der auch ⁠eine stellvertretende Leitungsperson des Präsidialamtes ‌angehört.

Parlament stimmt für neuen Verteidigungsminister Chmara

In Kiew stimmte das ukrainische Parlament der Ernennung von Generalmajor Chmara zum neuen Verteidigungsminister zu. Für ihn stimmten 312 Abgeordnete, notwendig waren mindestens 226 Stimmen. Selenskyj hatte Chmara zum kommissarischen Minister ernannt, nachdem er im Juli den bisherigen Amtsinhaber Fedorow entlassen ⁠hatte. Die Entscheidung war in der ukrainischen Öffentlichkeit teils auf Kritik gestoßen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.