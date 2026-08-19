"Systematische Regierungskrise"

Mychajlo Fedorow (IMAGO / Mike Schmidt / IMAGO / Mike Schmidt)

Es müsse ein legaler, sicherer und realistischer Mechanismus gefunden werden, der es erlaube, den demokratischen Prozess auch während eines langen Krieges zu erneuen, sagte Fedorow in einer Videobotschaft. Er sprach von einer systematischen Regierungskrise in Kiew. Fedorow ist der erste hochrangige Politiker, der öffentlich Neuwahlen fordert. Diese sind nach ukrainischem Gesetz wegen des Krieges bislang verboten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.