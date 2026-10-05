Der Bundesnachrichtendienst (BND) in Berlin. (dpa / picture alliance / Volodymyr Sindieiev )

Die Präsidenten vom Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und Militärischen Abschirmdienst stellen sich dabei den Fragen der Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums.

In der Anhörung wird es voraussichtlich um zunehmende Bedrohungen durch russische Destabilisierungsversuche sowie islamistischen Terrorismus und chinesische Spionage gehen. Thema dürfte zudem ein vom Kabinett beschlossenes Gesetz sein, mit dem der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz zusätzliche Befugnisse erhalten sollen.

Die Geheimdienstchefs äußern sich normalerweise in streng vertraulichen Sitzungen des Kontrollgremiums. Die öffentliche Befragung findet nur einmal jährlich statt, sie wird auf der Internetseite des Bundestags live übertragen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.