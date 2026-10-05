Die Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Jäger, und des Bundesamts für Verfassungsschutz, Selen, sowie die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Rosenberg, stellen sich den Fragen der Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
In der Anhörung wird es voraussichtlich um zunehmende Bedrohungen durch russische Destabilisierungsversuche sowie um islamistischen Terrorismus und chinesische Spionage gehen. Thema dürfte zudem ein vom Kabinett beschlossenes Gesetz sein, mit dem der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz zusätzliche Befugnisse erhalten sollen.
Die Geheimdienstchefs äußern sich normalerweise in streng vertraulichen Sitzungen des Kontrollgremiums. Die öffentliche Befragung findet nur einmal jährlich statt: Sie wird auf der Internetseite des Bundestags live übertragen.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.