Lateinamerika 

Wahlwerbung für den brasilianischen Präsidenten und Sozialisten Luiz Inacio Lula da Silva und den rechtsextremen Kandidaten Flavio Bolsonaro in Brasilia (Evaristo Sa / Afp)

Der linksgerichtete Amtsinhaber Lula da Silva tritt gegen den ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro an. Er ist der älteste Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro.

In den jüngsten Umfragen vor der Wahl lag Lula da Silva mit rund 45 Prozent knapp vorne. Insgesamt bewerben sich 13 Kandidaten um das Präsidentenamt. Erreicht heute niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es am 25. Oktober zur Stichwahl. Wahlberechtigt sind in Brasilien rund 158 Millionen Bürger.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.