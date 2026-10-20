Krawalle vom Wochenende

Nach gewaltsamen Protesten und Plünderungen ‌in Frankreich haben die Behörden begrenzte Ausgangssperren angeordnet. (Thibaud Moritz / AFP / dpa)

Unter anderem Stadtviertel von Paris, Bordeaux, Lyon, Lille und Nizza waren in der Nacht von den Beschränkungen betroffen. Dort war es am Wochenende zu Straßenschlachten mit der Polizei gekommen. Randalierer plünderten Hunderte Geschäfte. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 2.300 Personen ‌festgenommen ‌und fast 1.000 Beamte verletzt.

"Polizeieinsatz gescheitert": Parlamentspräsidentin fordert Aufklärung

Die Präsidentin der Nationalversammlung, Braun-Pivet, sprach von einem Scheitern des Polizeieinsatzes. In einem Interview mit France Inter sprach sie sich dafür aus, die Vorgänge von einer Untersuchungskommission aufklären zu lassen.

Nach Angaben von Innenminister Darmanin sind inzwischen 121 Personen im Zusammenhang mit der Gewalt vom Wochenende inhaftiert worden. Er habe die Justiz gebeten, hart und unnachgiebig gegen Personen vorzugehen, die Polizisten oder Feuerwehrleute angegriffen und geplündert hätten.

Cohn-Bendit: "Ungerechtigkeitslücke wir größer"

Der deutsch-französische Politiker und Publizist Cohn-Bendit sieht in sozialen Problemen die Ursache für die Proteste. Er sagte im Deutschlandfunk , es gebe in Frankreich eine tiefgehende Unzufriedenheit, 30 Prozent der Menschen hätten am Monatsende finanzielle Probleme, Jugendliche aus den Banlieus sähen in den Städten einen Reichtum, den sie nie erreichen könnten.

In der heutigen Gesellschaft werde die Ungerechtigkeitslücke immer größer, meinte Cohn-Bendit. Der Spätkapitalismus habe viel Gutes erreicht, aber dieses Problem habe er in keinem Land der Welt gelöst. Das sei einer der Gründe, warum eine Gesellschaft nach ganz rechts oder links drifte.

Auch italienische Regierung erwägt Ausgangssperren

In Italien kündigte die Regierung ebenfalls eine entschlossene Reaktion gegen Ausschreitungen an. Unter anderem in Mailand, Turin und Bologna waren in den vergangenen Tagen zunächst friedliche Proteste in Gewalt umgeschlagen. Auch dort werden Ausgangssperren erwogen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.