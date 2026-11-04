Newsblog zu den US-"Midterms"

Jubel auf einer Wahlparty der Demokraten in South Carolina (Mic Smith / AP / dpa )

Mittwoch, 4. November

+++ Nach übereinstimmenden Hochrechnungen mehrerer amerikanischer Medien erreichen die Demokraten eine Mehrheit auch im Senat.

Damit verlieren die Republikaner von US-Präsident Trump die Kontrolle über beide Kongresskammern. Das berichten die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind.

+++ US-Präsident Trump will nach eigenen Angaben das Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren.

"Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Trump in einem Interview der Zeitung "New York Times". "Wir werden uns wahrscheinlich einigen, erklärte er weiter.

In einem Interview mit "Fox News" sagte Trump hingegen, die Demokraten würden ihm Gesetzesvorlagen vorlegen, die er als "wahnsinnig" bezeichnete. Dagegen werde er sein Veto einlegen.

+++ Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert.

Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten. Es wäre der erste Senatssitz der Demokraten in Kansas seit 1932.

+++ Die Demokraten haben den Republikanern auch in Ohio einen Sitz im US-Senat abgenommen.

Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen übereinstimmend melden.

+++ Die Demokraten "flippen" auch Texas.

Bei der Senatswahl in der Republikaner-Hochburg eroberte der demokratische Kandidat James Talarico nach Prognosen der Sender CBS und NBC erstmals seit gut drei Jahrzehnten einen Senatssitz für seine Partei. Der 37-Jährige setzte sich klar gegen den Republikaner Ken Paxton durch, den US-Präsident Trump unterstützt hatte.

+++ Nach übereinstimmende Hochrechnungen mehrerer amerikanischer Medien erreichen die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Damit verlieren die Republikaner von US-Präsident Trump die Kontrolle über die Kongresskammer. Das berichten die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen. Auch der Datenanbieter Decision Desk HQ bestätigte diesen Trend.

+++ Die Demokraten haben sich einen historischen Gouverneursposten im Bundesstaat Georgia gesichert.

Die Kandidatin Keisha Lance Bottoms setzte sich bei der Wahl gegen den Republikaner Rick Jackson durch. Sie wird damit die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt sein - und zugleich die erste afroamerikanische Gouverneurin in der Geschichte der USA. Der republikanische Amtsinhaber Brian Kemp durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

+++ Die Republikaner haben im US-Bundesstaat South Carolina Hochrechnungen zufolge einen weiteren Senatssitz an die Demokraten verloren.

Die von Präsident Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone unterlag bei der Zwischenwahl der Demokratin Annie Andrews. Graham Nordone ist die Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham. Analysten des überparteilichen "Cook Political Report" hatten die Chancen für einen Sieg für die Republikaner höher eingestuft als für die Demokraten. Letztere haben damit nach North Carolina einen zweiten Staat zu ihren Gunsten "geflippt".

+++ Die Republikaner verteidigten mehrere Senatsposten. Dazu zählen etwa Sitze in Wyoming, Florida, Kentucky, West Virginia und Oklahoma.

Zugleich waren noch zahlreiche Rennen offen, in denen die Republikaner laut Wahlanalytikern ebenfalls Chancen haben, zu gewinnen.

+++ Der frühere Florida-Senatssitz von US-Außenminister Rubio bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner.

Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten. Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, der in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte.

+++ Der Demokrat Roy Cooper hat Prognosen zufolge die Senatswahl im Bundesstaat North Carolina gewonnen und den Republikanern damit den ersten Sitz abgenommen.

Der 69-jährige ehemalige ‌Gouverneur setzte sich gegen den von Präsident Trump unterstützten Republikaner Michael Whatley durch und sichert seiner Partei damit einen wichtigen Sitz im Ringen um die Kontrolle über den Senat. Cooper löst den republikanischen Senator Thom Tillis ab, der nach einem Zerwürfnis mit Trump seinen Rückzug angekündigt hatte. Die Republikaner hielten vor der Wahl eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Die Demokraten benötigen daher netto mindestens vier zusätzliche Mandate, um die Kontrolle im Senat zu übernehmen.

+++ Bei den Zwischenwahlen in den USA haben sich die Demokraten weitere Sitze im Senat gesichert.

Nachdem der demokratische Senator Jon Ossoff seiner Partei einen wichtigen Sieg im Bundesstaat Georgia verschafft hatte, konnten sich weitere Senatoren gegen ihre republikanischen Herausforderer durchsetzen, darunter auch Cory Booker in New Jersey. Die Demokraten Edward Markey in Massachusetts, Jack Reed in Rhode Island und Chris Coons in Delaware wurden ebenfalls als Senatoren wiedergewählt. In New Hampshire gewann der Demokrat Chris Pappas ‌gegen den Republikaner John Sununu im Kampf um den Sitz der nicht mehr angetretenen Demokratin Jeanne Shaheen.

+++ Der demokratische Senator Jon Ossoff ‌hat Medienprognosen zufolge seine Sitz in Georgia verteidigt.

Er setzte sich gegen den von ⁠Präsident Trump unterstützten Republikaner Mike Collins durch und behauptete damit für seine Partei einen wichtigen Sitz im Kampf um die Senatsmehrheit. Es war die erste Entscheidung der Nacht für den Senat.Ossoff gilt auch als möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028.

Trump hatte Georgia 2024 in der Präsidentschaftswahl noch mit zwei Prozentpunkten Vorsprung für sich entschieden. Ossoff war 2020 erstmals in den Senat gewählt worden. Mit seiner Wiederwahl behauptet er einen wichtigen demokratischen Posten in einem politisch umkämpften Bundesstaat.

+++ Die Bürgerinnen und Bürger ⁠in Kalifornien stimmen parallel ⁠zur Kongresswahl über eine umstrittene Milliardärssteuer ab.

Die "Proposition 40" sieht eine einmalige Abgabe von fünf Prozent auf das globale Vermögen der etwa 250 Milliardäre des Bundesstaates vor. Der Großteil der Einnahmen soll in Gesundheitsprogramme fließen. Der Volksentscheid spaltet jedoch die kalifornischen Demokraten, obwohl die Besteuerung von Superreichen vor allem in der eigenen Partei breite Zustimmung findet.

Gouverneur Gavin Newsom lehnt das Vorhaben ab. Der mögliche Präsidentschaftskandidat für 2028 warnt davor, dass erfolgreiche Technologieunternehmen deswegen in andere Bundesstaaten abwandern könnten.

+++ Bei ‌weiteren Volksabstimmungen entscheiden Wählerinnen und Wähler in zehn Bundesstaaten und 38 Kommunen über mindestens 41 Vorlagen, die Projekte für Rechenzentren verzögern, verbieten oder mit neuen Auflagen für Bau und Betrieb versehen könnten.

Diese weitläufigen Anlagen wurden in kurzer Zeit errichtet, um Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) bereitzustellen. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage hatte im Juni ergeben, dass jeder dritte Amerikaner zwar das hohe Tempo beim Bau von Rechenzentren befürwortet. Die meisten erklärten jedoch, sie würden eine solche Anlage in ihrer eigenen Gemeinde ablehnen.

Befürchtet werden etwa höhere Strompreise durch den hohen Energieverbrauch oder Folgen für die Wasserversorgung durch die erforderliche Kühlung.

+++ Die Wählerinnen und Wähler in mehreren Bundesstaaten entscheiden per Volksabstimmung auch über Vorlagen zu Abtreibung, Transgender-Rechten, Wahlregeln, dem Neuzuschnitt von Wahlkreisen und Steuern.

Die Stimmberechtigten in Idaho stimmen etwa über die Einführung eines Rechts auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus ab. Diese wird im Allgemeinen bei rund 24 Schwangerschaftswochen angesetzt. Die Wahlberechtigten in Missouri entscheiden zwei Jahre nach ihrem Votum zur Aufhebung des dortigen Abtreibungsverbots über ein erneutes Verbot der meisten Schwangerschaftsabbrüche. Die Bürger in Arizona, Colorado, Nebraska und im Bundesstaat Washington stimmen über den Ausschluss von Transgender-Sportlern aus Frauenmannschaften ab. Colorado ‌und Missouri befinden zudem über strengere Beschränkungen bei geschlechtsangleichenden Behandlungen für Minderjährige.

Kalifornien, Colorado und Nevada gehören zu den Bundesstaaten, in denen neue Vorgaben zur Ausweispflicht bei Wahlen zur Abstimmung stehen. In den USA gibt es keine Personalausweise.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.