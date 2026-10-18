Das mehr als 140 Jahre alte historische Gebäude sei "zum großen Teil verloren", sagte der zuständige Präfekt Barate der Nachrichtenagentur AFP. Der Bürgermeister der zentralfranzösischen Stadt, Guérin, sagte laut dem Sender "lci", das Geschehene sei so abscheulich, dass es keine Worte gebe, um es zu verurteilen.
Bei Ausschreitungen am Rande von Massenprotesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem sind in Frankreich nach Angaben der Regierung rund 1.200 Menschen festgenommen worden. Premierminister Lecornu sagte, 150 Polizisten seien verletzt worden. Er sprach von "Gewalt von einer extremen Intensität". An den Protesten nahmen nach Regierungsangaben rund 550.000 Menschen teil.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.