Rapper Jay-Z (Archivbild) (dpa / AP Photo / Frank Franklin II)

Das Endspiel der Saison im American-Football findet am 14. Februar in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr trat der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny beim Super Bowl auf. US-Präsident Trump kritisierte die spanischsprachige Show

"Jay-Z" wurde mit Songs wie "Empire State of Mind" oder "Crazy in Love" weltweit berühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma "Roc-a-Fella" beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen "Roc Nation", das seit 2020 die Halbzeitshow produziert. Mit seiner Musik gewann der Hip-Hop-Star 25 Grammys.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.