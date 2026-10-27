American Football
Rapper Jay-Z übernimmt 2027 die Halbzeit-Show beim Super Bowl

Rapper Jay-Z wird im kommenden Februar bei der vielbeachteten Halbzeit-Show des "Super Bowl" auftreten. Das teilten Apple Music, die "National-Football-League" und das Unternehmen "Roc-Nation" mit.

    US-Rapper Jay-Z gestikuliert am Rande eines Spiels der American-Football-Liga NFL.
    Rapper Jay-Z (Archivbild) (dpa / AP Photo / Frank Franklin II)
    Das Endspiel der Saison im American-Football findet am 14. Februar in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr trat der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny beim Super Bowl auf. US-Präsident Trump kritisierte die spanischsprachige Show.
    "Jay-Z" wurde mit Songs wie "Empire State of Mind" oder "Crazy in Love" weltweit berühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma "Roc-a-Fella" beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen "Roc Nation", das seit 2020 die Halbzeitshow produziert. Mit seiner Musik gewann der Hip-Hop-Star 25 Grammys.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.