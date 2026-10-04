Seit rund 60 Jahren auf der Bühne: die Liedermacherlegende Reinhard Mey. (AFP / MARKUS SCHREIBER)

Rund 60 Jahre nach seinem Debüt stellte der Musiker damit einen Rekord auf. Wie die GfK Entertainment GmbH mitteilte, ist er der älteste nationale Künstler, der jemals an der Spitze der Album-Charts stand . Mey ließ damit in dieser Woche Künstler wie Taylor Swift, Linkin Park, Kuko, Wolfgang Petry und Lindemann hinter sich. Der Erfolg gelang ihm mit seinem 30. Studiowerk "Schatzhauser". Es ist zudem sein erstes Studioalbum, das er komplett allein aufgenommen hat – nur mit Stimme und Gitarre und ohne musikalische Arrangements.

Insgesamt brachte der Liedermacher bereits 90 Alben heraus, darunter Live-Aufnahmen, Kompilationen oder Werke in den Fremdsprachen Französisch, Niederländisch und Englisch. Im Laufe seiner Karriere schrieb und veröffentlichte er inzwischen fast 600 Lieder.

Reinhard Mey bereits 2025 mit Chartrekord dank "In meinem Garten"

Auslöser war eine Netflix-Dokumentation über den schwer suchterkrankten Deutschrapper Aykut Anhan, alias Haftbefehl. Anhan machte in einer eindrücklichen Szene seine persönliche Verbindung zu Reinhard Mey deutlich. Von Selbstzweifeln geplagt, sucht "Haftbefehl" am Geburtstag seiner Tochter in seinem Handy nach "In meinem Garten". Als er es findet, spielt er es ab und singt mit. Reinhard Mey hat das Stück auch aufgrund dieser Geschichte noch einmal zusätzlich für "Schatzhauser" eingesungen.

Berechnungsfehler: Reinhard Mey steht das Doppelte an Goldenen Schallplatten zu

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.