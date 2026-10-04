Rund 60 Jahre nach seinem Debüt stellte der Musiker damit einen Rekord auf. Wie die GfK Entertainment GmbH mitteilte, ist er der älteste nationale Künstler, der jemals an der Spitze der Album-Charts stand. Mey ließ damit in dieser Woche Künstler wie Taylor Swift, Linkin Park, Kuko, Wolfgang Petry und Lindemann hinter sich. Der Erfolg gelang ihm mit seinem 30. Studiowerk "Schatzhauser". Es ist zudem sein erstes Studioalbum, das er komplett allein aufgenommen hat – nur mit Stimme und Gitarre und ohne musikalische Arrangements.
Insgesamt brachte der Liedermacher bereits 90 Alben heraus, darunter Live-Aufnahmen, Kompilationen oder Werke in den Fremdsprachen Französisch, Niederländisch und Englisch. Im Laufe seiner Karriere schrieb und veröffentlichte er inzwischen fast 600 Lieder.
Reinhard Mey bereits 2025 mit Chartrekord dank "In meinem Garten"
Bereits 2025 stellte Reinhard Mey einen Rekord auf, als sein 55 Jahre altes Lied "In meinem Garten" erstmals in die Charts einstieg. Laut GfK handelte es sich um den größten Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt eines deutschsprachigen Titels.
Auslöser war eine Netflix-Dokumentation über den schwer suchterkrankten Deutschrapper Aykut Anhan, alias Haftbefehl. Anhan machte in einer eindrücklichen Szene seine persönliche Verbindung zu Reinhard Mey deutlich. Von Selbstzweifeln geplagt, sucht "Haftbefehl" am Geburtstag seiner Tochter in seinem Handy nach "In meinem Garten". Als er es findet, spielt er es ab und singt mit. Reinhard Mey hat das Stück auch aufgrund dieser Geschichte noch einmal zusätzlich für "Schatzhauser" eingesungen.
Berechnungsfehler: Reinhard Mey steht das Doppelte an Goldenen Schallplatten zu
Obwohl Mey mit der Wirkung seiner zahlreichen Lieder laut FAZ eigentlich den Maßstab aller Verkaufs- oder Streamingranglisten sprengt, hatte er in der Vergangenheit mehrfach Nummer-1-Alben und kommt auf Dutzende Edelmetall-Auszeichnungen. Weil die bisherigen Daten über Jahre lückenhaft waren, verdoppelte sich die Anzahl der Auszeichnungen im Frühjahr sogar. Es kamen mindestens 23 Preise dazu, neben Gold auch Platin und dreifach Gold.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.