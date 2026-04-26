Liedermacher-Legende

Seht Jahrzehnten steht er auf der Bühne: der deutsche Liedermacher Reinhard Mey. (imago stock&people)

Nach Angaben seines Sprechers kommen mindestens 23 Awards dazu, nämlich neben Gold auch einmal Platin und einmal dreifaches Gold - weil die bisherigen Daten dazu lückenhaft gewesen seien. Auch der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) bestätigt weitere Auszeichnungen für Mey.

Der 83-Jährige erhielt im Verlauf seiner jahrzehntelangen Karriere bisher 21 Goldene Schallplatten. Es habe sie bis Mitte der 70er Jahre und ab dem neuen Jahrtausend gegeben, erklärte der Sprecher. Zwischen 1975 und 2000 sei es indes nicht der Fall gewesen, obwohl Mey auch da regelmäßig erfolgreiche Alben veröffentlicht habe. Meys Umfeld habe deswegen bei dessen Plattenfirma Universal Music eine Überprüfung der Daten veranlasst.

Reinhard Meys Bedeutung geht weit über Verkaufszahlen hinaus

Vielen seiner Zuhörer seien Meys Lieder zu Begleitern durch alle Lebenslagen geworden. "Er hat seit Jahrzehnten ein treues Publikum, das aber nicht mit ihm altert, sondern sich ständig erneuert: Zu seinen Konzerten, bei denen er allein mit seiner Gitarre auf der Bühne steht, kommen Menschen aller Altersgruppen."

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Bis 1999 galt, dass ein Musiker 250.000 Alben für eine Goldene Schallplatte verkaufen musste

Seit 1975 gelten für die Auszeichnungen klare Regeln: Laut Verband galt bis 1999, dass ein Musiker 250.000 Alben verkaufen muss, um eine Goldene Schallplatte zu bekommen, für den Platin-Status doppelt so viele. Bis heute, in Zeiten von Streamingdiensten und digitalen Downloads, sanken die Schwellenwerte auf 75.000 Alben für Gold, die doppelte Anzahl für Platin. Digitale Abrufe werden nach einem komplizierten System mit reingerechnet.

Für September hat der gebürtige Berliner ein weiteres Album angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.