Der Bau des von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Triumphbogens in Washington wurde vorerst gestoppt. (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

Die Richterin gab dem Antrag des Bundesstaates Virginia und der Hauptstadt Washington statt, die gemeinsam gegen das Vorhaben geklagt hatten. Die Entscheidung fiel wenige Stunden, nachdem ein wichtiges Bundesgremium dem Projekt zugestimmt hatte.

Der geplante Triumphbogen soll rund 76 Meter hoch werden und in der Nähe des Nationalfriedhofs Arlington entstehen. Schätzungen zufolge könnte das Bauwerk bis zu 100 Millionen Dollar kosten.

Kritiker befürchten, dass der Triumphbogen den Charakter des Friedhofs als Ort des Gedenkens stören könnte. Dagegen sieht Trump das Bauwerk als würdiges Denkmal für die Geschichte und die Veteranen des Landes.

Zuvor hatte der US-Präsident per Dekret das Oval Office und den Kabinettsraum im ‌Weißen Haus zu nationalen Denkmälern erklären lassen. Damit soll es künftig deutlich schwerer werden, die Räume ohne Zustimmung des Kongresses erheblich umzugestalten.

Trump selbst hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 weitreichende Veränderungen vorgenommen. Unter anderem ließ er das Oval Office mit goldenen Verzierungen versehen und den Ostflügel abreißen, wo derzeit ein Ballsaal entsteht.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.