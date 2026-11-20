Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister von Polen, gibt im Verteidigungsministerium in Warschau ein Statement ab. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Generalsekretär Rutte sagte nach einem Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk, das Verteidigungsbündnis stehe solidarisch an der Seite Polens. Als Reaktion auf die Vorfälle seien bereits NATO-Jets gestartet.

Zuvor hatten mehrere russische Flugobjekte den polnischen Luftraum verletzt und waren dort niedergegangen. Der polnische Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte in Warschau, bislang seien an drei Orten Trümmer gefunden worden. Dabei handele es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper und in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand. Der Minister sprach von einer weiteren Provokation Russlands. Er stellte einen Zusammenhang zu einem derzeitigen Militärmanöver von Ukraine-Unterstützerstaaten in Polen her.

Regierungschef Tusk rief einen Krisenstab aus Ministern sowie Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.