Die Krimbrücke war nach den Angriffen teilweise eingestürzt. (- / AP / dpa / -)

Der Gouverneur des Leningrader Gebiets schrieb auf Telegram, die Besatzung sei von Bord gebracht worden. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Weitere Details nannte er nicht. Zuvor hatte er bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Derweil drohte der ukrainische Präsident Selenskyj eine vollständige Zerstörung der von Russland erbauten Krimbrücke an. Kremlchef Putin müsse verstehen, dass diese nicht stehen bleiben werde, sagte Selenskyj dem US-Sender NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär immer wieder Infrastruktur seines Landes attackiert habe. Darauf müsse die Ukraine reagieren, hob Selenskyj hervor.

Die Ukraine hatte die Krimbrücke in dieser Woche dreimal getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört. Seit Kriegsbeginn dient die Brücke auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.