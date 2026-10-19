St. Petersburg: Dort meldeten die russischen Behörden zuvor ukrainische Drohnenangriffe. (Uncredited / UGC via AP / dpa)

Laut dem russischen Verteidigungsministerium richteten sie sich gegen militärisch-industrielle Anlagen, Lagerstätten für Marschflugkörper und Drohnen sowie gegen Rechenzentren. Zudem habe man erneut ein Schiff mit Militärgütern an Bord im Schwarzen Meer beschossen.

Nach ukrainischen Angaben wurde unter anderem eine U-Bahn-Station in Kiew getroffen. In einer Mitteilung von Bürgermeister Klitschko hieß es, ein Mensch sei getötet worden. Bei einer weiteren russischen Attacke sei auch eine medizinische Einrichtung ⁠beschädigt worden.

Gestern hatten die russischen Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Sankt Petersburg gemeldet. Dabei wurden den Angaben zufolge unter anderem Ölraffinerien und ein Logistikzentrum getroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.