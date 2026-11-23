Unsere Erde zieht um die Sonne, mit der Sonne um das Zentrum der Milchstraße und mit der Milchstraße Richtung Virgo-Haufen – da kommt jedes Jahr eine ordentliche Strecke zusammen (NASA)

Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichteten, ist der Satellit namens "Sputnik-S" fertig konstruiert und lagert seit längerer Zeit im Großraum Moskau. Es werde davon ausgegangen, dass er in den kommenden Wochen jederzeit ins All befördert werden könne. Einige NATO-Länder seien kürzlich entsprechend informiert worden. Auch Bundesverteidigungsminister Pistorius sei bereits unterrichtet. Die russische Botschaft erklärte, man weise sämtliche unbegründeten Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück.

Die Stationierung einer Atomwaffe im All gilt als immense Bedrohung. Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen, heißt es. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bisher keine Atomwaffen im Weltall stationiert. Der Weltraumvertrag von 1967 untersagt es, Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen, auf Himmelskörpern zu stationieren oder im Weltraum zu platzieren.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.