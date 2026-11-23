Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichteten, ist der Satellit namens "Sputnik-S" fertig konstruiert und lagert seit längerer Zeit im Großraum Moskau. Einige NATO-Länder seien kürzlich darüber informiert worden, dass ein Start ins All kurzfristig möglich sei. Die Bundesregierung erklärte, man nehme die Berichte sehr ernst. Kreml-Sprecher Peskow wies die Darstellungen als reine Spekulation zurück.
Eine nukleare Explosion im Weltraum könnte zum Ausfall von Satelliten führen, die etwa für Navigation und Telekommunikation benötigt werden. Ein Ausmaß der Zerstörung hängt nach Angaben aus der Wissenschaft unter anderem davon ab, wo genau im All der nuklear bewaffnete Satellit platziert würde. Der Weltraumvertrag von 1967 untersagt es, Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen, auf Himmelskörpern zu stationieren oder in den Weltraum zu transportieren. In den 1950er und 60er Jahren hatten sowohl die USA als auch die Sowjetunion mehrere Nukleartests in großen Höhen und im Weltraum durchgeführt.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.