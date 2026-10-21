Der US-Sondergesandte Steve Witkof sprach drei Stunden lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (picture alliance/TASS/Kristina Solovyova)

Hauptthema solle der Aufbau eines Sicherheitssystems nach einem Ende des Ukraine-Konflikts sein. Zuvor hatte sich Putin mit dem US-Sondergesandten Witkoff getroffen. Witkoff übermittelte nach eigenen Angaben neue Vorschläge.

Der Kreml sprach von möglichen Fortschritten zur Beilegung des Konflikts und stellte zudem ein Dreiertreffen zwischen Putin, US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi in Aussicht. Am Rande des heutigen Treffens, kam Putin bereits mit dem chinesischen Premier Li Qiang zusammen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte in einem Interview mit dem US-Sender Fox News eine Teilnahme der Ukraine an allen Verhandlungen und eine Einbeziehung der Europäer.

Witkoff will ukrainische Vorschläge übermitteln

Witkoff hatte vor seiner Reise angekündigt, Putin nach seinem gestrigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Oslo neue Vorschläge zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine unterbreiten zu wollen. Der US-Gesandte betonte, die Gespräche in Norwegen seien produktiv gewesen. Es gebe eine Basis für einen Waffenstillstand.

Strack-Zimmermann: Trump erreicht moralischen Tiefpunkt

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk , der US-Präsident habe mit seinem jüngsten Verhalten einen moralischen Tiefpunkt erreicht. Man könne momentan beobachten, wie Trump verzweifelt versuche, die Zeit bis zu den wichtigen Zwischenwahlen in den USA zu überbrücken. Die FDP-Politikerin warnte zudem vor möglichen Friedensgesprächen Russlands mit den USA und China ohne die Beteiligung der Ukraine und europäischer Vertreter. Den drei Großmächten gehe es darum, die Welt in Einflusssphären aufzuteilen und Europa zu zerpflücken.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.