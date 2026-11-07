Missbrauch

Kultusminister Clemens sagte dem MDR, sein Ziel sei es, dass eine verpflichtende Regelung zur Erarbeitung fest im Schulgesetz verankert werde. Man werde das in den kommenden Monaten umsetzen. Die Sozialpädagogin Christiane Hentschker-Bringt von der Landesarbeitsgemeinschaft Sexualisierte Gewalt – Prävention und Intervention mahnte konkrete Umsetzungen an. Man könne sich so ein Konzept in einer halben Stunde von der KI schreiben lassen, es ins Regal stellen und einen Haken daran machen. Das nütze dann aber nichts.
Fünf Bundesländer – neben Sachsen Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Bayern – würden ihre Schulen nach wie vor nicht zu Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt verpflichten, hatte das ZDF jüngst in einer Dokumentation berichtet. Bundesbildungsministerin Prien, CDU, betonte darin, Schutzkonzepte müssten in jeder Schule verwirklicht sein. Am Ende komme man nicht darum herum, sie überall verpflichtend zu machen. Der Staat habe hier die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu schützen.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.