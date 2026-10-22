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Nach Angaben der Luftfahrtbehörde wurde in Dammam ein Mensch getötet. Acht Menschen seien verletzt worden. Details zum Angriff nannte sie nicht. Die schiitische Huthi-Miliz hatte in den vergangenen Wochen vom Jemen aus wiederholt Flughäfen in Saudi-Arabien mit Drohnen und Raketen attackiert. Mehrere Menschen wurden getötet.

Die US-Regierung ordnete gestern wegen der Angriffe der Huthi den Abzug von Mitarbeitern der Botschaft in Riad ab.

Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die Miliz im Jemen. Im Zuge des Iran-Kriegs sind die Auseinandersetzungen neu entflammt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.