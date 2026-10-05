Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (m.), der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan8l.)und der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif schlossen den sogenannten "Mekka-Verteidigungspakt" (AFP / HANDOUT)

Sie weisen auch darauf hin, dass vor der Entscheidung über diplomatische Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts gesprochen wurde. Erst vor zwei Monaten hatte die Führung in Riad mit Pakistan und der Türkei einen Militärpakt geschlossen. Vereinbart wurde, dass jeder Angriff auf eines der drei Länder als Angriff auf alle drei Bündnispartner betrachtet wird.

Saudi-Arabien unterstützt im Jemen die Regierungstruppen, die derzeit eine Militäroffensive gegen die Huthi-Miliz durchführen. Daher ist Saudi-Arabien immer wieder Ziel von Angriffen der Huthi. Diese erhalten vor allem Unterstützung aus dem Iran.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, er verurteile die Angriffe der islamistischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien und rufe alle beteiligten Kriegsparteien zu größter Zurückhaltung auf.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.