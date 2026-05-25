Demokratische Republik Kongo

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass die tatsächliche Fallzahl deutlich höher liegt, weil der Ausbruch wochenlang unbemerkt blieb und nicht alle Fälle gemeldet werden. Für den dort grassierenden "Bundibugyo"-Typ des Virus gibt es derzeit weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie. Inzwischen wurden auch im Nachbarland Uganda fünf Ansteckungen bestätigt.
Das von dem Virus ausgelöste Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Übertragen wird es durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.