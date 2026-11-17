Konzentriert lernen fällt nicht allen Kindern leicht. Kinder mit Förderbedarf werden deswegen oft von Schulbegleitern unterstützt. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

ADHS, Autismus, Entwicklungsverzögerungen, Seh- und Hörbehinderungen oder chronische Erkrankungen wie Epilepsie: Kinder mit seelischen oder körperlichen Einschränkungen haben es in der Schule schwer. Um den Alltag dort bewältigen zu können, werden ihnen oft Schulbegleiter zur Seite gestellt.

Dadurch wird nicht nur das jeweilige Kind unterstützt, sondern die ganze Klasse – denn die Lehrkraft muss sich nicht mehr um individuelle Problemlagen kümmern, sondern kann sich auf den Unterricht und die Vermittlung des Wissens konzentrieren.

Was nach einer Win-win-Lösung aussieht, wird dennoch zunehmend infrage gestellt. Der Grund: Die Kosten für die Schulbegleitung sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Immer mehr Kinder brauchen Hilfe oder bekommen sie jetzt, während Kinder in ähnlichen Problemlagen vor zehn Jahren noch allein in ihrer Klasse ohne Unterstützung saßen.

In Hamburg beispielsweise wurden nach Angaben von Bildungssenatorin Ksenija Bekeris im Schuljahr 2014/2015 rund 1.570 Schulbegleitungen bewilligt, im aktuellen Schuljahr 2025/2026 waren es bereits über 4.000.

Ähnliche Zahlen werden auch aus anderen Bundesländern gemeldet. In Bayern ist besonders die Zahl der Kinder gestiegen, die wegen Beeinträchtigungen wie ADHS, Konzentrationsproblemen, mangelnder Impulskontrolle oder Aggressionen eine Schulbegleitung brauchen - von 2.755 Fällen im Jahr 2018 auf 6.842 Fälle in 2024.

Durch die höheren Fallzahlen steigen auch die Kosten für die Kommunen: In Hamburg wurden 2014 noch 6,75 Millionen Euro für die Schulbegleitung ausgeben, für 2027 stehen nun 44 Millionen im Haushalt. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden für Schulbegleitungen im Jahr 2024 bei 3,5 Milliarden Euro. Zehn Jahre zuvor war es weniger als ein Drittel dieser Summe.

Der Aufwuchs hat eine Debatte ausgelöst: Bildungspolitiker machen sich Sorgen über die hohen Kosten, Eltern mit betroffenen Kindern wiederum haben Angst, dass künftig an der falschen Stelle gespart werden könnte. Die Hamburger Bildungssenatorin Bekeris macht unter anderem die Bewilligungspraxis der Ämter für den starken Anstieg der Fälle verantwortlich: Die Spielräume seien "teilweise sehr weit gefasst" worden, meint sie.

Parallel zur Kostendebatte wird die Schulbegleitung auch aus anderen Gründen in ihrer jetzigen Form infrage gestellt. Der Oldenburger Bildungsforscher Karsten Speck warnt davor, dass Schülerinnen und Schüler durch die Begleitung auch "exkludiert" werden können – soll heißen, zu Außenseitern in der Klasse werden, weil sie ständig eine Begleitperson dabei haben.

Umstritten ist auch die Frage, welche fachliche Qualifikation die Schulbegleiterinnen und -begleiter mitbringen müssen. Diese hätten in der Regel keine pädagogische Ausbildung, sagt Christoph Helms, Leiter des Jugendamtes im Landkreis Pinneberg. Wenn er mit Lehrkräften spricht, bekommt er nach eigenen Angaben häufig ambivalente Rückmeldungen zum Einsatz der Begleiterinnen und -begleiter. Einige seien schlicht überfordert – und bei vier oder fünf Schulbegleitern in einer Klasse ständen die Lehrkräfte dann vor einer "zusätzlichen Herausforderung".

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) stellt mit Blick auf das System Schulbegleitung eine andere Diagnose. Für Verbandspräsidentin Simone Fleischmann wird der eigentliche Bedarf noch gar nicht erkannt: "In einigen Gebieten – gerade in sozioökonomischen Brennpunkten – gibt es sehr viele Kinder, die eine Schulbegleitung bräuchten und wegen Personalmangels nicht bekommen", sagt sie.

Die Anzahl der Kinder mit Betreuungsbedarf steige konstant weiter an. Vonseiten der Lehrer würden die Schulbegleiter in den Klassen akzeptiert und geschätzt, betont Fleischmann: "Auch deswegen, weil die betreuten Kinder dann nicht mehr die ganze Klasse aufhalten."

Markus Stölting vom Bundesfachverband Schulbegleitung verweist ergänzend darauf, dass die zusätzlichen Kräfte im Klassenzimmer auch eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen: Ihr Einsatz sei eine Möglichkeit, das verkrustete Bildungssystem von innen heraus zu verändern und das Ziel einer inklusiven Schule voranzubringen.

Ein fertiges Konzept, um die Schulbegleitung zu reformieren, gibt es noch nicht - aber zumindest das Bewusstsein dafür, dass eine Reform notwendig ist. Um zumindest die Kostenfrage in dem Griff zu bekommen, wird inzwischen über Pool-Lösungen nachgedacht: Die Schulbegleiterin oder der -begleiter betreut dann nicht mehr nur ein Kind, sondern mehrere in der Klasse, wenn nötig.

Im Landkreis Pinneberg versucht Jugendamtsleiter Christoph Helms, die Idee aufzunehmen. Die Auflösung der bisherigen Einzelbetreuung bringe Vorteile, meint er: Zum einen würden weniger Begleiter benötigt, zum anderen habe die Schule mit weniger Trägern und Kooperationspartnern zu tun. Auch Fachverbandsvertreter Stölting findet das Modell gut: Wenn die Schule nur mit einem einzelnen Träger kooperiere, könne die Zusammenarbeit "deutlich besser gelingen".

Onlinetext: Asmus Heß, Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen