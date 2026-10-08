Literaturnobelpreis

Schwedische Akademie zeichnet die Kanadierin Anne Carson aus

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die Kanadierin Anne Carson. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die 76-jährige Dichterin und Autorin erhalte den Preis für ihr - Zitat - "kühnes und einfallsreiches Werk". Carson habe im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur hervorgebracht.