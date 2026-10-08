Literaturnobelpreis

Nach der Wahl des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung damit dieses Jahr wieder auf eine Frau. Die Akademie stand zuletzt wegen einer Konzentration auf männliche Autoren in der Kritik. Unter den 122 bisherigen Preisträgern sind 18 Frauen.
In den vergangenen Tagen wurden bereits die Nobelpreisträger für Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben. Morgen folgt der Friedensnobelpreis. Der Preis ist mit umgerechnet rund einer Million Euro dotiert.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.