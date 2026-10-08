Literaturnobelpreis
Schwedische Akademie zeichnet die Kanadierin Anne Carson aus

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die Kanadierin Anne Carson. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die 76-jährige Dichterin und Autorin erhalte den Preis für ihr - Zitat - "kühnes und einfallsreiches Werk". Carson habe im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur hervorgebracht.

    Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die kanadische Schriftstellerin Anne Carson
    Die kanadische Schriftstellerin Anne Carson (IMAGO / Lars Pehrson / SvD / TT)
    Nach der Wahl des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung damit dieses Jahr wieder auf eine Frau. Die Akademie stand zuletzt wegen einer Konzentration auf männliche Autoren in der Kritik. Unter den 122 bisherigen Preisträgern sind 18 Frauen.
    In den vergangenen Tagen wurden bereits die Nobelpreisträger für Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben. Morgen folgt der Friedensnobelpreis. Der Preis ist mit umgerechnet rund einer Million Euro dotiert.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.