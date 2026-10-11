Horst Seehofer (CSU). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Aussagen wie, die Deutschen würden zu wenig arbeiten und zu viel krankfeiern, verletzten Menschen, sagte Seehofer der Bild am Sonntag und verwies auf "eine Krankenschwester, die ohnehin schon Wochenend- und Nachtschichten schiebt." Diese pauschale Sprache geht völlig an der Realität vorbei. Bei Audi erlebe er Arbeitnehmer, die gerne mehr arbeiten würden, denen man aber stattdessen Aufhebungsverträge anbiete.

Seehofer attestiert Merz zudem einen "massiven Glaubwürdigkeitsverlust"

Seehofer kritisierte darüber hinaus, Merz habe durch den Bruch von Wahlversprechen einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust erlitten. Das Sofortprogramm von CDU und CSU habe an erster Stelle eine Senkung der Stromsteuer für alle versprochen. Passiert sei aber nichts.

Die Führungsspitze der CDU kommt heute in Berlin zu einer Klausursitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen der Partei zu beraten. An dem zweitägigen Treffen nehmen Merz sowie das gesamte Parteipräsidium teil, das rund 25 Mitglieder hat. Der Termin war angesetzt worden, nachdem die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals den Einzug in ein Landesparlament verfehlt hatten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.