Kassenpatienten müssen oft lange auf Facharzttermine warten. Nun warnt Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, dass geplante Honorarkürzungen die Wartezeiten weiter verlängern könnten (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

Schneller einen Arzttermin bekommen, aber nur gegen Bezahlung? Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnt wegen geplanter Kürzungen der Bundesregierung bei der Vergütung niedergelassener Ärzte vor längeren Wartezeiten für Kassenpatienten. Außerdem könnte es in Zukunft mehr Selbstzahlertermine bei Fachärzten geben.

Das hat eine heftige Debatte ausgelöst. Krankenkassen sprechen von einer “Angstkampagne”, Patientenschützer kritisieren, dass die medizinische Versorgung zur Frage des Geldbeutels werde. Dabei gibt es solche Selbstzahlertermine längst.

Schon heute können gesetzlich Versicherte schneller einen Facharzttermin bekommen, wenn sie selbst dafür zahlen. Wer zum Beispiel über ein Onlineportal nach einem Behandlungstermin sucht, findet als Kassenpatient einen solchen oft erst Monate später oder gar nicht. Wählt man dagegen die Option "Selbstzahler", klappt es meist innerhalb weniger Tage.

Kassenärzte-Chef Gassen geht davon aus, dass solche Angebote aufgrund des geplanten Sparpakets der Bundesregierung zunehmen werden. Ist das Budget einer Praxis aufgebraucht, müssten Patienten unter Umständen bis zum nächsten Quartal auf einen Termin warten. Laut Gassen könnten insbesondere die Fachrichtungen HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie betroffen sein.

Patientenschützer Eugen Brysch findet es nicht akzeptabel, dass Kassenpatienten vor die Wahl gestellt würden, lange zu warten oder selbst zu zahlen. „Wer jährlich 50 Milliarden Euro für niedergelassene Praxen zahlt, braucht verlässliche Hilfe", sagte Brysch: „Intransparente Terminknappheit darf kein Geschäftsmodell sein."

Die Bundesregierung möchte mit ihrem Sparpaket die Krankenkassenbeiträge 2027 stabil halten. Allein in der ambulanten Versorgung sollen dafür rund 2,7 Milliarden Euro eingespart werden. Dazu will die Koalition künftige Honorarsteigerungen begrenzen und Extravergütungen für zusätzliche Sprechstunden und die schnelle Vermittlung von Facharztterminen streichen. Aktuell müssen Arztpraxen nur 25 Sprechstunden pro Woche für gesetzliche Versicherte anbieten.

Laut Bundesrechnungshof haben die zusätzlichen Zahlungen nicht dazu geführt, dass die Wartezeiten kürzer wurden. Die Ärzte argumentieren nun, dass durch die Sparmaßnahmen bald weniger Sprechstunden angeboten werden.

Einzelne Fachgruppen könnten laut Kassenärzte-Chef Gassen bis zu 25 Prozent ihres Umsatzes verlieren. Das sei ein „existenzbedrohender Einschnitt“. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hält dagegen: Niedergelassene Ärzte erzielten mit ihren Praxen im Durchschnitt mehr als 200.000 Euro im Jahr. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass sich dies 2027 ändere.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen kritisiert, dass die Bundesregierung mit der „Rasenmäher-Methode“ gespart habe, statt Über- und Fehlversorgung abzubauen. Dadurch könnten auch Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Zweitmeinungen nicht mehr dauerhaft finanziert werden.

Für zusätzlichen Ärger bei der Ärzteschaft sorgt eine Neuregelung, nach der Praxen freie Sprechstundentermine in Zukunft melden müssen.

Ein grundlegendes Problem ist die fehlende Patientensteuerung. In Deutschland gebe es so viele Arzt-Patienten-Kontakte wie in keinem anderen Land, sagt der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. „Wir haben insbesondere zu viele Arzt-Kontakte in der fachärztlichen Versorgung.”

Hinzu kommt der ungleiche Zugang zu Fachärzten. Gesetzlich Versicherte warten häufig monatelang auf einen Facharzttermin, Privatversicherte kommen oft schneller dran.

Dahmen warnt davor, dass aus der Zwei-Klassen-Medizin eine Drei-Klassen-Versorgung werden könnte. „Erste Klasse: Privatversicherte. Zweite Klasse: gesetzlich Versicherte mit ausreichendem Geldbeutel, um sich private Arzttermine zu leisten. Dritte Klasse: gesetzlich Versicherte, die nichts in der Tasche haben und warten müssen", so Dahmen.

Die Bundesregierung hat ein Primärversorgungssystem angekündigt. Patienten sollen dann nicht mehr direkt zum Facharzt gehen, sondern erst ihren Hausarzt aufsuchen oder eine digitale Ersteinschätzung erhalten. So sollen dringende Fälle schneller einen Termin bekommen.

Doch die Reform lässt auf sich warten. Seit Monaten wird laut Grünen-Politiker Dahmen die Vorstellung der Reformen verschoben. „Man kann sogar sagen, dass diese Kürzungspolitik jetzt den zukünftigen Reformen das Wasser abgräbt, weil Strukturen kaputtgehen, die man mit der Reform gerade stärken und ausbauen will", so Dahmen.

Ursprünglich hatte die Koalition auch eine Termingarantie für Fachärzte vereinbart. Konkrete Vorschläge dafür stehen allerdings noch aus.

Dahmen verlangt mehr Transparenz über Selbstzahlerangebote und „klare Regeln gegen die Verdrängung von Kassenleistungen“. Patientenschützer Eugen Brysch fordert Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann zum Handeln auf und klare gesetzliche Vorgaben. Die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten schließlich den gesetzlichen Auftrag, die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Die Empörung über mögliche Selbstzahlertermine könnte die Politik nun unter Druck setzen, den Ärzten bei den Honoraren entgegenzukommen.

Onlinetext: Elena Matera; Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen