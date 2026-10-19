Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Sollte sich Washington auf Moskaus Seite stellen, könnte sein Land nicht überdauern, sagte Selenskyj dem Fernsehsender NBC. Zugleich zeigte er sich dankbar, dass die USA seinem Land nach mehreren Tagen Pause wieder Geheimdienstinformationen lieferten. Diese seien auch wichtig, um rechtzeitig vor ballistischen Raketen aus Russland zu warnen. Trump hatte zuvor eine Aussetzung von neuen Sanktionen gegen Russland angeordnet und mit dem Kreml eine Vereinbarung über Diesel-Lieferungen getroffen. Am späten Abend erklärte er, Moskau mit seinem Kurs am Verhandlungstisch für einen möglichen Frieden halten zu wollen.

Die USA sehen sich in dem Krieg als Vermittler, konnten bislang aber keinen diplomatischen Durchbruch erreichen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.