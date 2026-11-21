Die Krimbrücke war nach den Angriffen teilweise eingestürzt. (- / AP / dpa / -)

Kremlchef Putin müsse verstehen, dass diese nicht stehen bleiben werde, sagte Selenskyj dem US-Sender NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär in der Ukraine immer wieder Infrastruktur attackiere. Darauf müsse sein Land reagieren, betonte Selenskyj.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten die von Russland gebaute Krimbrücke in dieser Woche bereits dreimal getroffen und dabei einen Teil der Autotrasse zerstört. Seit Kriegsbeginn dient sie auch als Nachschubroute zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

Drohnenangriff auf Frachtschiff

Im Finnischen Meerbusen wurde nach russischen Angaben ein Frachtschiff von Drohnen angegriffen. Der Gouverneur des Leningrader Gebiets schrieb auf Telegram, die Besatzung sei von Bord gebracht worden. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Weitere Details nannte er nicht. Zuvor hatte er bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.