Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Davon hänge der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab, sagte er. In der Nacht griff Russland Selenskyj zufolge die Energie- und Bahninfrastruktur in acht Regionen an. Starshield ist Teil des US-Konzerns SpaceX. Der Internet-Dienst spielt für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte eine zentrale Rolle.

US-Senatoren wollen Untersuchung

Auf SpaceX kommt aufgrund der Drosselung eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von SpaceX, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.