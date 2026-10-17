Der Internetdienst Starlink laufe in der Ukraine nur eingeschränkt, sagt Präsident Selenskyj. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Tests in europäischen Ländern hätten ergeben, dass nur sein Land betroffen sei, sagte Selenskyj in Kiew. Er sprach von einer geplanten Operation. Seinen Angaben zufolge verfolgen die Satelliten des US-Unternehmens SpaceX keine Flugobjekte mehr, die schneller als 160 Kilometer pro Stunde fliegen. Dies behindere ukrainische Drohnen sowohl bei der Abwehr russischer Jetdrohnen als auch bei eigenen Angriffen auf mittlere Distanzen, teilte Selenskyj weiter mit.

Wer für die Einschränkungen verantwortlich ist, ist unklar. Sowohl der Starlink-Betreiber Musk als auch US-Präsident Trump wiesen eine Verantwortung zurück.

Die USA hatten zuletzt den Ton gegenüber der ukrainischen Regierung wieder verschärft. Zudem schloss Trump eine Vereinbarung mit Russland über Diesellieferungen und setzte ein Sanktionspaket gegen Moskau kurz vor dem Inkrafttreten aus.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.