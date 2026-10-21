Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance/AP Photo/Omar Havana)

Dies sei der Weg, um den russischen Angriffskrieg zu beenden, sagte Selenskyj dem US-Sender Fox News. Anschließend müsse man über Sicherheitsgarantien sprechen. Selenskyj hatte sich gestern mit dem US-Gesandten Witkoff in Oslo getroffen und mit ihm über Vorschläge für eine Friedenslösung gesprochen. Anschließend reiste Witkoff nach Sankt Petersburg und reichte die Vorschläge an den russischen Präsidenten Putin weiter.

Nach dem heutigen Treffen erklärte Putins außenpolitischer Berater Uschakow, der Plan enthalte nicht viel Substanz. Er fügte hinzu, Putin habe aber der Wiederaufnahme von trilateralen Gesprächen mit der Ukraine und den USA grundsätzlich zugestimmt. Die Verhandlungen könnten nach dem 10. November beginnen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.