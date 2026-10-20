Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neben einem Flugabwehrraketensystem vom Typ "Patriot" bei einem Besuch auf einem Truppenübungsplatz (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Wie die norwegische Regierung bestätigte, wird er in Oslo mit dem US-Gesandten Witkoff zusammentreffen. Der US-Unterhändler Kushner werde sich digital zuschalten. Das US-Nachrichtenportal Axios meldet, bei den Gesprächen gehe es darum, an einem Friedensvorschlag zu arbeiten, der Russland vorgelegt werden könne. Demnach will Witkoff anschließend nach Moskau weiterreisen.

Zwischen der Ukraine und den USA hatte es zuletzt Verstimmungen unter anderem wegen ausbleibender Waffenlieferungen gegeben. Selenskyj warf der Regierung in Washington mangelnde Unterstützung vor. So werde die Lieferung von Abfangraketen verzögert , obwohl die Systeme von NATO-Staaten schon bezahlt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.