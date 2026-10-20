Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neben einem Flugabwehrraketensystem vom Typ "Patriot" bei einem Besuch auf einem Truppenübungsplatz (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Selenskyj habe sich entsprechend während einer Videoschalte mit US-Senatoren geäußert, meldet amerikanische Portal "Axios" unter Berufung auf ein Transkript des virtuellen Treffens. Demnach soll Verteidigungsminister Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiterer Luftabwehr-Raketen bislang nicht mit seiner Unterschrift genehmigt haben, obwohl die Systeme von NATO-Staaten schon bezahlt worden seien. Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, der Stopp betreffe auch amerikanische Systeme im Besitz von Partnerstaaten, die diese Kiew zur Verfügung stellen wollten.

Auch für diese sei eine Zustimmung aus Washington erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.