Interview mit NBC

Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Nur die US-Geheimdienste verfügten über Informationen, wann Russland ballistische Raketen einsetze. Das sei entscheidend, um die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen, betonte Selenskyj.

Das militärisch wichtige Satelliteninternet Starlink funktioniert nach Angaben von Selenskyj über der Ukraine weiterhin nur eingeschränkt. Er vermute, dass die US-Regierung damit eine Botschaft senden wolle. Präsident Trump und der US-Unternehmer Musk, dem Starlink gehört, weisen eine Verantwortung zurück.

Die USA hatten zuletzt den Ton gegenüber der ukrainischen Regierung verschärft. Zudem schloss Trump eine Vereinbarung mit Russland über Diesellieferungen und setzte neue Russland-Sanktionen kurz vor dem Inkrafttreten aus.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.