Parlamentswahl

Serbien steht vor einem Machtwechsel - Vucic räumt Niederlage ein

Serbien steht nach der Parlamentswahl vor einem Machtwechsel. Der ehemalige Staatspräsident Vucic räumte die Niederlage seiner Partei gegen die sogenannte Studentenliste ein. Das neue Bündnis mit ihrem Spitzenkandidaten Ilija Srdanovic erzielte serbischen Medien zufolge mit mehr als 51 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit.