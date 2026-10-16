Israelische Siedler haben erneut in mehreren Dörfern des Westjordanlands Palästinenser angegriffen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond und örtlicher Behörden wurden mehrere Menschen verletzt. Die Angreifer setzten zudem Bäume und Autos in Brand. Im Westjordanland hat Anfang des Monats die Olivenernte begonnen. Die israelische Zeitung "Haaretz" meldete unter Berufung auf Augenzeugen, in einem Dorf nahe der Stadt Ramallah hätten rund 30 maskierte Siedler Erntehelfer angegriffen und ihnen befohlen zu gehen. Israelische Sicherheitskräfte seien dazu gekommen, hätten aber keinen der Angreifer festgenommen.

Seit Beginn der Erntesaison wurden laut örtlichen Behörden vier Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Polizei und Militär äußerten sich nicht zu den Vorfällen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.